Travis actuarán en Madrid y Barcelona gracias al Room Music Festival

La banda escocesa volverá en junio a España. El Room Music Festival ha avanzado que los de Glasgow pasarán a comienzos de verano por Madrid y Barcelona. De esa forma, Travis actuarán el 3 de junio en Madrid (Sala La Riviera) y el 4 en Barcelona (Sala Razzmatazz).

El festival antes tenía lugar solamente en Barcelona, pero ahora también se ha afincado en Madrid. Dos de los locales más conocidos son los encargados de acoger los conciertos organizados por el Room Music Festival. En este caso, los de Travis.

Tocarán un disco al completo

El álbum de 1999, The Man Who, será el gran protagonista de las dos veladas. Travis han decidido realizar una gira interpretando al completo aquel trabajo, en el que destacaban piezas como Why Does It Always Rain On Me, Writing To Reach You o Drift Wood.

El último álbum de la formación, Everything At Once, es de 2016. La vuelta de Travis a España estará liderada por la inconfundible voz de Francis Healy. Las entradas para ambas fechas están disponibles a partir de un precio de 40€.