Rolo Tomassi estrenan la inquietante “Balancing The Dark”

Más novedades para el año 2018 a punto de comenzar. En marzo tendremos el retorno de Rolo Tomassi, cuyo nuevo disco se llamará Time Will Die And Love Will Bury It, y que hoy nos presentan con el single Balancing The Dark, segundo adelanto del álbum.

Este álbum supondrá el primer disco del grupo desde que lanzaron Grievences en 2015, y su líder Chris Cayford parece orgulloso de la sensación inquietante que han conseguido transmitir con el tema y su correspondiente videoclip: “Para mí, este tema sólo tiene esta mala atmósfera y te da la sensación de que aún no estás seguro“.

Ahora tenéis la oportunidad de ver esta pieza audiovisual y decidir si estáis de acuerdo con la definición de sus propios creadores.

La próxima primavera, Rolo Tomassi estarán girando por diversas ciudades de Europa y Reino Unido, pero por el momento no tienen previsto hacer parada en España.