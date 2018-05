A veces, sería mejor que los músicos hablasen solo de sus lanzamientos y dejasen la política a un lado. Roger Daltrey, mítico cantante de The Who, tiene previsto el lanzamiento de un disco en solitario titulado As Long As I Have You el próximo 1 de junio, primero que lanza en 25 años, y durante una entrevista para la revista Event, se ha puesto a opinar de diferentes temas de actualidad y la polémica con sus declaraciones ha sido tremenda.

Para empezar, ha hablado de los acosos sexuales a mujeres y el movimiento #MeToo, del que ha dicho que no se cree muchas de las acusaciones ya que no entiende que las estrellas del rock tengan ninguna necesidad de acosar a mujeres porque, en su opinión, siempre han sido ellas quienes han ido detrás de ellos. Por si fuese poco, ha añadido que si le hubieran dado una libra por cada mujer que le ha acosado en su vida, tendría mucho más dinero.

También ha opinado sobre el Brexit y ha demostrado su conformidad con la decisión de salir de la Unión Europea, no tanto por la entidad en sí sino por la burocracia y las decisiones tomadas por los organismos políticos de Bruselas. Finalmente, no ha podido evitar catalogar al dirigente del partido laborista británico, Jeremy Corbin, como un comunista, avisando de los riesgos que en su opinión tendría su llegada al poder para el futuro del Reino Unido.

Vamos, que como podéis ver, no ha dejado títere con cabeza y quizá, aunque haya una parte de sus fans que puedan estar contentos con sus palabras, probablemente hubiera sido mejor que si se hubiera ceñido al aspecto musical de su carrera.