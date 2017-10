Roger Daltrey, cantante de The Who, publicará sus memorias en agosto de 2018

Imaginaos todas las historias y anécdotas que un gran artista como Roger Daltrey puede contar a lo largo de los más de 50 años que lleva encabezando The Who. El cantante de la mítica banda británica acaba de firmar un acuerdo por el cual publicará sus memorias el próximo mes de agosto en Reino Unido y Estados unidos, aunque por supuesto esperamos que alguna editorial española se haga con los derechos y también podamos disfrutarlo en nuestro país.

Según hemos podido saber, estas memorias que aún no tienen título oficial reflejarán las experiencias vividas por Daltrey al frente de The Who, pero también en su carrera en solitario haciendo especial hincapié en cómo su país natal, Reino Unido, ha ido cambiando desde su nacimiento en 1944.

Mientras no terminan de aclararnos si la carrera de The Who seguirá o ha llegado a su fin, estaremos deseosos de conocer esta faceta literaria en la carrera de Roger Daltrey.