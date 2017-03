Roddy Woomble, líder de Idlewild, presenta “Like Caruso”

El líder de Idlewild, Roddy Woomble, ha presentado su nuevo single Like Caruso, el primero de su próximo disco en solitario. Este nuevo tema, inspirado por Paul McCartney y Leonard Cohen, es una canción melódica, con toques oscuros, una fusión entre lo personal y lo surrealista, que narra líricamente una historia de casa errante en la oscuridad, reflexionando sobre la vida de Enrico Caruso.

Su nuevo disco sera su cuarto trabajo en solitario, después de que lanzara Everything Ever Written en 2015 y saldrá a la venta en septiembre. Se trata de un álbum mas íntimo que los anteriores, y cuenta con colaboraciones de músicos como John McCusker y Kris Drever, según comenta el mismo Woomble “Soy yo. Quería hacer un disco que fuera un poco más introspectivo, un poco más personal. También es el disco más surrealista y lúdico que he hecho. Hay una ciertas expectativas con Idlewild. La gente espera un cierto sonido y somos capaces de movernos dentro de eso y hacer canciones extrañas. Mientras que por mí mismo, puedo hacer otras cosas“.

Roddy Woomble estará los próximos meses de Marzo y Abril dando conciertos por varias ciudades de Reino Unido, y en Octubre empezara la gira del disco.

Podéis escuchar su nuevo tema al comienzo de la noticia.

Síguenos en:

No te pierdas: