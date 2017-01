Rock Sin Subtítulos se llevan a Love of Lesbian hasta Londres

Love of Lesbian, esa gran banda barcelonesa que no para quieta, que se ha recorrido cada kilómetro de la geografía española y conquistado todos los festivales, está a punto de volar a tierras inglesas con su Poeta Halley. Rock Sin Subtítulos son los responsables de llevar esto a cabo, ya llevan unos ocho años haciendo esto posible, programar actuaciones de artistas españoles en capitales europeas.

El 3 de febrero y The Grand serán la fecha y lugares elegidos en Londres para que la banda española arrase con los ingleses, y no tan ingleses que anden con suerte en la capital del Támesis, no cabe duda que disfrutaran de sus ritmos bailables y sus emocionante directo. A punto de colgar el SOLD OUT, las que quedan aín se pueden conseguir en www.rocksinsubtitulos.uk.

Los años es lo que pasa mientras Love of Lesbian sacan nuevos discos y los ves una y otra vez, y es que se aproxima su vigésimo aniversario, que se dice pronto, pero están en el punto con más éxito de toda su carrera gracias a su último disco, el octavo de su carrera, y eso que antes ya hemos podido disfrutar también con discazos como Maniobras de escapismo (2005), 1999 (2009) y La noche eterna, los días no vividos (2012).

Además de Love of Lesbian, este año habrá más artistas que tocarán en escenarios europeos. Entre ellos Manel y Quique González y Los Detectives, que actuarán en Dublín y Londres, o Miss Caffeina, Lendakaris Muertos, Antonio Orozco, Kase. O (con doble fecha anunciada y una ya sold out) y Natos & Waor que lo harán en la capital británica. Próximamente mucho más nos espera.