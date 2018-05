Robyn lo deja claro: el sucesor de “Body Talk” esta cada vez más cerca

Probablemente una de las canciones más catárticas dentro del panorama pop sea Dancing On My Own. Lo que consiguió Robyn hace 8 años fue confeccionar una canción en la que todo el mundo pusiera en común sus males de amor y los olvidaran bailando toda la noche al ritmo de un sintetizador que ya resulta del todo icónico y reconocible.

Con Body Talk, la cantante sueca Robyn dio el salto el panorama internacional. Si bien ya era conocida en su Suecia natal y obtuvo cierto reconocimiento con su álbum homónimo en 2005, fueron las canciones estrenadas 5 años después (Dancing On My Own, Call Your Girlfriend o U Should Know Better entre otras) las que, como decimos, la encumbraron. Visto el panorama, el siguiente paso de Robyn ha sido más esperado que nunca por parte de público y crítica.

Si bien en 2014 publicó Do It Again, un EP conjunto con los noruegos Röyksopp y un año después Love Is Free, un mini álbum publicado bajo el nombre de Robyn & La Bagatelle Magique (con el productor Christian Falk y el teclista Markus Jägerstedt), no había mayores noticias del sucesor de Body Talk hasta ahora.

En una entrevista con el productor neoyorquino Kindness, como parte del Red Bull Music Festival en Nueva York, la sueca ha dado información sobre su carrera, su proceso creativo, su vida a lo largo de esta última década y, lo que nos atañe aquí, su nuevo trabajo de estudio. Si bien ha confirmado que aún no está acabado, la artista nos ha dejado entender que está a punto de terminarlo. Como indican en Stereogum, Robyn se habría dejado llevar por la música de Michael Jackson, Prince y la escena club de los 90. En un aspecto más concreto, ha dejado caer que entre los colaboradores potenciales de este nuevo trabajo tendremos a Neneh Cherry, Masters at Work, Todd Rundgren y Jimmy Jam y Terry Lewis.

Por último, confirmó en la charla con Kindness que está trabajando en una nueva versión de Honey (tema estrenado hace un par de años en la serie Girls y que nunca se había estrenado) al no estar del todo contenta con la que apareció en la serie. Ha dado a entender que una versión del tema podría aparecer en el sucesor de Body Talk, así que ya tendríamos una idea del camino que seguiría el esperado regreso de Robyn. Habrá que permanecer atentos.