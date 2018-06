Robbie Williams actuará en el mundial de Rusia

El Mundial de Rusia 2018 está cada vez más cerca y vamos conociendo nuevas noticias, en este caso una de ellas tiene relación con lo musical. Y es que Robbie Williams, el antiguo miembro de una de las mayores boy band de pop que han salido desde Reino Unido en las últimas décadas, será el encargado de inaugurar una nueva edición del evento deportivo por excelencia en el ámbito futbolístico.

De esta forma, el que fuese integrante de Take That dará relevo a la última actuación musical en vivo previa a un partido de fútbol realizada hace unas semanas por Dua Lipa en la final de la Champions League que enfrentó al Real Madrid y al Liverpool. Este acto servirá de inicio a la vigésimo primera edición de la Copa Mundial, cuya gala de presentación se retransmitirá a través de Telecinco a partir de las 16:30h para España.

Very excited to be returning to Russia to perform at the opening of the @FIFAWorldCup – tune in early on Thursday for an unforgettable show! #WorldCup pic.twitter.com/skwCwt21SM

— Robbie Williams (@robbiewilliams) June 11, 2018