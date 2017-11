Rob Damiani, cantante de Don Broco, se defiende de las acusaciones de agresión sexual

Rob Damiani, líder y cantante de la banda británica Don Broco, ha sido acusado esta semana en redes sociales de haber tenido comportamientos sexuales inapropiados hacia una fan de la banda, y tanto su banda como el propio cantante han querido responder ante estos hechos.

La primera reacción a estas acusaciones vino por parte del perfil oficial de su banda, en el que se podía leer lo siguiente: “Acabamos de aterrizar en Estados Unidos y nos han avisado de las acusaciones que se están haciendo en redes sociales hacia uno de nuestros compañeros de banda. Nos tomamos estas afirmaciones muy en serio y responderemos muy pronto“.

We have recently landed in the US and have been made aware of the allegations that have been made on social media today against one of the band members. We take the allegations seriously and will be responding shortly.

