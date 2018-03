Escucha la nueva canción en solitario de Rivers Cuomo (Weezer)

Parece que Weezer no quieren terminar de aclararnos cuándo podremos disfrutar su esperado The Black Album, pero su líder y cantante Rivers Cuomo ha querido hacernos más llevadera la espera lanzando una canción en solitario titulada Medicine for Melancholy que ya podemos escuchar en todas las plataformas digitales.

Se trata de la primera canción en inglés que Cuomo lanza por su cuenta en los últimos 7 años (por si no sabes a qué viene la aclaración del idioma, busca info sobre sus discos en japonés), justo en una semana en la que había sido actualidad por las versiones de artistas como Oasis, REM, Pixies o Smashing Pumpkins que había realizado durante un concierto en Los Ángeles.

Mientras disfrutamos esta canción en la que Cuomo busca su particular medicina para el sentimiento de melancolía, esperaremos a confirmar si los rumores de que The Black Album va a salir en mayo son ciertos y se confirman de forma oficial.

Recordemos que el año pasado Weezer lanzaron su Pacific Daydream y que en 2016 publicaron The White Album.