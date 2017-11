Ringo Starr (The Beatles) y Phil Selway (Radiohead) unen fuerzas sobre el escenario

Si uno de tus sueños imposibles en la música hubiera sido ver a los Beatles y Radiohead juntos en un escenario, este miércoles 15 de noviembre se cumplió una parte en cierto modo. Durante la actuación que el mítico Ringo Starr ofrecía en Nueva York, el baterista de Radiohead Phil Selway se unió a la fiesta como invitado para interpretar junto a Starr With a Little Help From My Friends, uno de los grandes clásicos de la banda de Liverpool. Como podéis ver en el vídeo, Ringo Starr se encargó de la parte vocal mientras Selway se ponía en la batería.

Un momento único que quedará en la memoria de los afortunados que pudieron estar en la noche del miércoles en este teatro de Nueva York. Mientras tanto, Selway sigue promocionando su reciente disco en solitario Let Me Go que salió a la venta en el mes de octubre, mientras se prepara para volver a tocar en directo con Radiohead, que para sorpresa de muchos, han confirmado que sí estarán de gira en 2018. ¿Nos les trae alguien, por favor?