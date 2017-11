Ringo Starr anuncia cuatro conciertos en España

Nos encanta que las leyendas de la música vengan a visitarnos. El mítico baterista de The Beatles, Ringo Starr, visitará nuestro país para presentar en directo su último disco Give More Love ofreciendo cuatro fechas imprescindibles: 26 junio ( Barcelona – St. Jordi Club), 28 junio (Madrid – WiZink Center), 29 junio (La Coruña – Coliseum) y 1 julio (Bilbao – Bizkaia Arena – BEC).

Give More Love es el 19º álbum de estudio Ringo Starr, y ha sido grabado en el estudio de su propia casa en Los Ángeles con la colaboración de numerosos amigos como, por ejemplo, Paul McCartney en We’re On The Road Again.

Cuatro noches mágicas con uno de los nombres más importantes de la música contemporánea como parte de una de las bandas más queridas y admiradas de la historia. Quizá ese día también podamos asistir a momentos mágicos como en su reciente concierto de Nueva York, cuando se le unió en el escenario el baterista de Radiohead Phil Selway para interpretar junto a Starr With a Little Help From My Friends, uno de los grandes clásicos de la banda de Liverpool.

Nosotros, desde luego, no nos lo pensamos perder…