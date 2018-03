Ride encabeza la tanda final de confirmaciones de Tomavistas 2018

Tomavistas 2018 nos ha desvelado hoy las últimas incorporaciones con las que da por cerrado el cartel de su edición 2018, al que se unen cinco grandes artistas como Ride, Roosevelt, Novedades Carminha, Iseo & Dodosound with The Mousehunters y Texxcoco.

El pasado 2017, la emblemática banda de rock Ride volvía a los escenarios con Weather Diaries, el quinto álbum de una extensa carrera musical que cumple ya las tres décadas. Considerados como uno de los grupos mas influyentes del shoegaze británico, los ingleses rompieron con este nuevo trabajo un silencio discográfico que duraba 21 años, y acaban de volver a la carga con Tomorrow’s Shore, un EP de cuatro temas que podremos escuchar en directo en Tomavistas.

Bajo el nombre de Roosevelt se esconde la revelación del momento en el panorama del pop electrónico. Con su primer y homónimo disco, publicado en 2016, el joven productor alemán Marius Lauber ha logrado un increíble éxito de crítica y público que le ha convertido en una auténtica promesa de la música. Inmerso en la creación de nuevos temas, esta primavera llega al festival madrileño dispuesto a demostrar por qué es uno de los nombres del momento.

Los gallegos Novedades Carminha no necesitan presentación. Expertos en crear “ritmos sexys para morir bailando“, sus últimos singles Te quiero igual y El vivo al baile han arrasado entre crítica y público y se añaden a un repertorio cargado de hits. Y es que no hay nadie como ellos para desprender positivismo, acelerar pulsaciones y provocar bailes desenfrenados allá por donde pisan.

Gracias a la colaboración anual de Tomavistas con Sociedad de Artistas Intérpretes y Ejecutantes (AIE) y su programa AIEnRUTA para el desarrollo de la carrera de las bandas emergentes, serán dos bandas de este proyecto las que completen su cartel. Desde Navarra llegarán Iseo & Dodosound para embaucarnos con sus ritmos jamaicanos. En su último disco, Roots in the Air, han mezclado con éxito el reggae y el dub que les caracteriza con sonidos que van desde la electrónica al hip hop, pasando por el soul o el R&B. En Tomavistas estarán arropados por la mejor compañía posible, The Mousehunters, la sección de vientos que durante los dos últimos años ha girado junto a ellos por media Europa.

Por su parte, los canarios Texxcoco están a punto de publicar Disorder, su segundo álbum que ya está en boca de todos. Y es que el videoclip de su single adelanto, Velvet Love, ha sido protagonista por su defensa de la libertad y su mensaje contra la censura. Durante su joven pero trepidante carrera han logrado posicionarse en lo más alto de la escena underground nacional, cautivando tanto a público como a prensa especializada gracias a su explosivo directo.

Un cartel redondo para Tomavistas 2018

Cinco nuevas y últimas incorporaciones que se suman a Tomavistas junto a los ya anunciados The Jesus and Mary Chain, Los Planetas, Django Django, La Casa Azul, Superchunk, Princess Nokia, El Columpio Asesino, Pony Bravo, Javiera Mena, La Bien Querida, El Mató a un Policía Motorizado, Perro, Belako, Chad Vangaalen, Melange, Tulsa, Disco Las Palmeras!, Kokoshca, Altin Gün, La Plata, The Zephyr Bones y Chlöe’s Clue.

Los abonos ya están a la venta a través de la página web oficial del festival.