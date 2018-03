Rick y Morty saltan a la música en el nuevo videoclip de Run The Jewels

Atención fans de Rick y Morty, porque vais a ver el debut de vuestro dúo animado favorito en un videoclip gracias a Run The Jewels, que han apostado por la loca pareja formada por Rick Sánchez y su nieto Morty Smith para protagonizar el videoclip de Oh Mama.

Se trata de una canción extraída de su último trabajo RTJ3, lanzado a finales de 2016. Para el vídeo, han contado con la ayuda del director y creador de la serie animada, Juan Meza-León.

Esta no es la única novedad que los estadounidenses traen hoy. Y es que Run The Jewels van a colaborar con el canal de televisión Adult Swim, en el que, de hecho, se emite Rick y Morty, para encabezar la primera edición del Adult Swim Festival. Esto tendrá lugar los días 6 y 7 de octubre en la ciudad de Los Ángeles, pero por ahora no os perdáis esta colaboración de Rick y Morty con Killer Mike y EI-P.