Richard Aschcroft contesta a las duras declaraciones de Noel Gallagher

Hoy en el capítulo de otra liada de uno de los Gallagher, Noel acusa a Richard Ashcroft, líder de The Verve, de no escribir sus canciones.

No pasa una semana sin que uno de los hermanos Gallagher no esté en el ojo del huracán mediático por alguna de sus declaraciones. Esta vez ha sido Noel, el mayor de los Oasis, quien afirmó recientemente en el podcast de SodaJerker que “Hasta donde sé, si rascas un poco en cualquier artista en solitario de Gran Bretaña, todos tienen un equipo de compositores detrás de ellos, salvo yo, Paul Weller y Johnny Marr. De verdad que me estoy esforzando para pensar en alguien más”.

Ni corto ni perezoso dijo, literalmente: “Richard Ashcroft, Ourkid (Liam Gallagher), hasta el puto Ed Sheeran y los coleguillas de One Direction tienen un ejército de compositores detrás de ellos.”

Richard Ashcroft no se ha quedado callado tras esa acusación y ha respondido a Noel vía Twitter: “I don’t write my own songs? You want to qualify that NG” (¿Que no escribo mis canciones? Demuestra eso NG.)

I don’t write my own songs? You want to qualify that NG — Richard Ashcroft (@richardashcroft) January 12, 2018

“Si éramos pocos, parió la abuela” y Liam también quiso poner su granito de arena a la discusión por Twitter:

Dig me out all day long rkid but Richard Ashcroft pisses all over you and the 2 Ronnie's every day of the wk as you were LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) January 7, 2018

Aparte de opinar sobre esto, Liam ha hecho unas declaraciones sobre lo que impide la vuelta de Oasis: la mujer de Noel Gallagher. Asimismo, según el pequeño de los Gallagher, Noel “está desesperado porque Oasis vuelva pero sabe que ha cruzado ese puente. Quiere volver a tocar en estadios, y solo podrá volver a hacerlo si yo estoy allí”, añadió.

Siempre que los Gallagher salen a la palestra mediática un fan de Oasis pierde las esperanzas de verlos otra vez juntos en un escenario, y es que cada vez que los dos hermanos abren la boca para hablar de Oasis, es para fastidiarse el uno al otro.