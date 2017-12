Rhye ya tiene título y fecha para su nuevo disco

Muchos estamos deseando volver a tener un disco de Rhye entre las manos, y para nuestra alegría, la espera acabará el 2 de febrero con la publicación de Blood, su nuevo álbum.

Este trabajo, segundo de su discografía tras Woman hace ya cuatro años en 2013, se publicará a través del sello Loma Vista e incluye el nuevo single que han compartido para marcar el anuncio oficial, Count to Five.

Previamente, ya habíamos podido escuchar otras dos canciones, Taste y Please, también incluidas en el tracklist oficial del disco.

Sobre el proceso de creación del disco, Milosh, líder de la banda, afirma que ha sido el resultado de la gira y pasarse los últimos años dando concierto tras concierto en vez de componer en el estudio.

Os dejamos con el tracklist completo del disco mientras esperamos que, dentro de su inminente gira, se acuerden de guardar un hueco para visitarnos:

01 Waste

02 Taste

03 Feel Your Weight

04 Please

05 Count to Five

06 Song for You

07 Blood Knows

08 Stay Safe

09 Phoenix

10 Softly

11 Sinful