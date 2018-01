Rhye adelantan una nueva canción de su segundo disco: “Song For You”

Poco a poco vamos conociendo pequeños adelantos de Blood, el nuevo disco de Rhye que saldrá a la venta el próximo 2 de febrero y del que ahora podemos escuchar la recientemente estrenada Song For You.

En este nuevo trabajo, segundo de su discografía, el dúo formado por Milosh y Robin Hannibal han querido dar un paso adelante cambiando la forma de componer, según ellos mismos explican: “Hemos pasado los últimos años trasladando el disco Woman, que es un proyecto hecho en nuestro dormitorio, a una experiencia en directo. Con Blood ha sido el proceso opuesto; la música y los sonidos nacieron del directo y se construyeron para su interpretación. Requiere mucha valentía ser vulnerable delante de un público noche tras noche. Uso la misma valentía en cada canción de este disco“.

Para que os vayáis preparando de cara al próximo 2 de febrero, os dejamos con el listado completo de canciones que incluirá este esperado Blood:

1. Waste

2. Taste

3. Feel Your Weight

4. Please

5. Count to Five

6. Song for You

7. Blood Knows

8. Stay Safe

9. Phoenix

10. Softly

11. Sinful