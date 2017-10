Revive el emocionante concierto homenaje a Chester Bennington, cantante de Linkin Park

En la noche del viernes 27 de octubre en Los Ángeles se produjo el anunciado y esperado concierto homenaje a Chester Bennington, después de que el cantante de Linkin Park se suicidase el pasado mes de julio a los 41 años de edad.

Uno de los momentos más emocionantes del concierto se produjo cuando los asistentes al concierto corearon a viva voz la parte vocal de Bennington en el mega-éxito del grupo In The End.

Aunque también participaron en el concierto artistas de la talla de Blink 182, System of a Down y Jonathan Davis de Korn, sin duda el nivel emotivo de este momento no fue superado por ningún otro, como pudieron ver los miles de fans de la banda a lo largo y ancho del mundo gracias a que se retransmitió en streaming online. Por si no pudiste estar atento delante del ordenador, ahora es posible revivir el concierto completo. Si quieres ir directamente a este momentazo con In The End, tienes que irte al minuto 2:28:30.