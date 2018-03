Revelado el cartel del Meltdown Festival, supervisado por Robert Smith

Hace unas semanas, desde la organización del Meltdown Festival, anunciaban que Robert Smith sería el encargado de supervisar el cartel de la edición de este año. Recordemos que estamos hablando de un festival de música londinense caracterizado porque, desde su creación, un artista se ha encargado de ejercer de director del evento para escoger el cartel de su año. En otras ocasiones han participado Nick Cave, David Bowie o Morrissey por nombrar unos pocos.

Robert Smith llegaba sucediendo a MIA, la encargada del cartel del año pasado (que trajo a artistas como Young Fathers, Crystal Castles o Yung Lean). Por parte del líder de The Cure, encontramos una predominancia más rockera en sus elecciones. Encontramos suculentos nombres como los grandes del shoegaze My Bloody Valentine (que están a punto de estrenar nuevo trabajo), Trent Reznor y sus Nine Inch Nails que estrenaron el año pasado un fantástico EP o Mogwai, que presentarán Every Country’s Sun en Londres.

Pero los grandes nombres no acaban aquí, y es que el festival contará con la presencia de Placebo, 65daysofstatic y su particular math rock, Pete Doherty y The Libertines, Deftones, Manic Street Preachers y The Psychedelic Furs (cuya Love My Way aparece en la banda sonora de Call Me By Your Name). El grueso del cartel lo terminan de conformar Alcest, Kristin Hersh, MONO y The Notwist.

Si te ha llamado poderosamente la atención el cartel de este festival, decir que aún quedan más nombres por anunciar que pueden volarte la cabeza aún más. Las entradas para el festival se pondrán en venta general el 15 de marzo, pero habrá una preventa el 13 de marzo. Más información en el siguiente enlace.