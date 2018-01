Posible reunión de algunos de los integrantes de The Smiths

Antes de separarse en 1987, The Smiths, mítica banda pop del noroeste de Inglaterra formada en 1982 por Morrissey, Johnny Marr, Mike Joyce y Andy Rourke, nos dejaron algunas de las mejores canciones que se recuerdan, divididas en 4 discos.

Tan solo recordarlos nos exalta, últimamente bastante presentes con la nueva edición deluxe de The Queen Is Dead, que incluye una versión en directo y la película, o con la salida de la demo de The Boy With The Thorn In His Side y Rubber Ring.

Pero ayer saltaron las alarmas, hay nuevas noticias de los británicos. Parece que algunos de los integrantes de la vieja formación de Manchester están planeando algo.

Y es que Joyce compartió en su página de Facebook recientemente una imagen en la que se pueden leer los nombres: “Rourke · Joyce · Gannon”, y debajo “Summer 2018” (Verano 2018).

Puede ser una decepción no leer los nombres del mítico guitarrista o del inigualable y polémico “Mozz”, pero tras tanto problema interno en la banda, y especialmente aquellas disputas entre Mike Joyce y el cantante por las regalías, invadiendo juzgados durante varios años, resultan en la gran dificultad de imaginar una reunión de toda la banda.

Aunque… nunca se sabe.