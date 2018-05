El batería de Rage Against The Machine apuesta por reformar la banda

Si sueñas con una posible reunión de Rage Against The Machine, gracias a las declaraciones que ha hecho Brad Wilk, batería de la banda, ya tienes algo a lo que aferrarse. A pesar de que el grupo estadounidense no se ha subido al escenario desde 2011 y su último disco fue el Renegades del año 2000, Wilk ha afirmado que nada le gustaría más que poder volver a tocar con sus antiguos compañeros.

Sin embargo, aclara que no es algo que se esté rumiando en estos momentos, pero sí que al menos los cuatro integrantes tienen en estos momentos una buena relación e incluso pasan tiempo juntos de vez en cuando, lo cual puede ser un primer paso hacia un futuro reagrupamiento.

Hasta ahora, eso no ha ocurrido ya que a lo largo de los últimos siete años han existido diversas razones que no ha querido aclarar que no han posibilitado hacer música juntos, pero quién sabe lo que les deparará el futuro. A nosotros claramente nos encantaría verles de nuevo y presenciar de nuevo su potente directo.