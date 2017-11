Retiradas las acusaciones por agresión sexual hacia el cantante de Don Broco

Hace unos días, la sombra de la sospecha por agresión sexual caía sobre Rob Damiani, líder y cantante de Don Broco, quien fue acusado públicamente en redes sociales. A la banda le sorprendió el escándalo de camino a Estados Unidos, pero el cantante negó enérgicamente su implicación y puso el asunto en manos de sus abogados.

Ahora, días después, Damiani afirma que ha recibido una disculpa y una retractación completa de dichas acusaciones por parte de aquellos que las hicieron públicas, tras lo que la banda quiere olvidarlo y pasar página lo antes posible, como dejan claro en el comunicado que han compartido en redes sociales.

“Nos complace informar que las acusaciones recientes contra Rob han sido retiradas públicamente y se ha emitido una disculpa sin condiciones. Aceptamos esta disculpa en el espíritu que se hizo y nos gustaría trazar una línea en todo este asunto para que todos podamos seguir adelante“, se puede leer en el comunicado.

We are pleased to report that recent accusations made against Rob have now been publicly retracted and an unreserved apology issued. We accept this apology in the spirit it was made and would like to draw a line under this whole matter so we can all move on.

— DON BROCO (@DONBROCO) November 27, 2017