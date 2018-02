El Resurrection Fest cierra y reparte por días su cartel

El festival gallego de metal que se celebra en Viveiro ha anunciado su programación al completo. El Resurrection Fest 2018 ha repartido también todos los grupos por cada uno de los días de actuaciones. Del 11 al 14 de julio tendrá lugar la nueva edición del Resurrection Fest que contaba hasta ahora con Kiss y Scorpions como cabezas de cartel.

Entre las nuevas incorporaciones sobresale Jello Biafra, ex-cantante de Dead Kennedys, acompañado de su banda The Guantanamo School of Medicine. Además, se suma también el supergrupo de rap metal Powerflo, formado por Sen Dog de Cypress Hill, Billy Graziadei de Biohazard, Roy Lozano de Downset, Christian Olde Wolbers, ex de Fear Factory, y Fernando Schaefer de Worst.

Se unen 20 bandas más

Otras novedades del Resurrection Fest 2018 son Frank Carter & The Rattlesnakes, presentando su flamante Modern Ruin; el guitarrista de Alter Bridge, Mark Tremonti, en solitario; los pesados sonidos de Crowbar; y los albaceteños Angelus Apatrida. Así hasta un total de 20 fichajes. Algunos forzados por alguna baja, como la de Vodoo Glow Skulls, que según han comunicado, no podrán asistir por problemas familiares.

El precio del bono del Resurrection Fest 2018 se mantiene hasta el próximo 1 de marzo. A las 23:59 horas de ese día, los precios subirán y pasarán a valer 139€ más gastos hasta que comience el festival.