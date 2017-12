Resurrection Fest 2018 confirma a Prophets of Rage, Ghost! y Megadeth

La organización del Resurrection Fest ha anunciado hoy como nuevos cabezas de cartel del festival a Prophets of Rage, el super-grupo formado por miembros de Rage Against The Machine, y las voces de Public Enemy y Cypress Hill; Ghost!, comandados por el Papa Emeritus y sus Nameless Ghouls en una única fecha exclusiva para toda la Península; y el gran Dave Mustaine y sus rejuvenecidos Megadeth presentando su último trabajo Dystopia e interpretando todos los clásicos.

De este modo, estos tres grandes nombres se unen a la parte alta ya comandada por KISS, Scorpions y Stone Sour, pero no son los únicos, ya que el festival de Viveiro (Lugo) contará también con Sick of it All, Paradise Lost, Wolves In The Throne Room, Eyehategod, Process of Guilt, Turnstile, Stray From The Path, Wolfbrigade, Authority Zero, Crystal Lake, Oni, Niña Coyote Eta Chico Tornado, Agoraphobia, Cuchillo de Fuego, Rise to Fall, Barbarian Prophecies, Golpe Radikal, Amenaza de Muerte, Vörtex y Noah Histeria.

Con más del 60% de abonos de 3 días vendidos y con menos de 3000 de entradas para viernes y otras tantas de sábado, todo indica que esta edición puede sumar un nuevo sold-out. Entradas ya a la venta en la web oficial del festival.