Remi Malek ya ejerce de Freddie Mercury y otras novedades del biopic sobre el líder de Queen

La esperada película sobre la vida de Freddie Mercury, líder y cantante de Queen sigue tomando forma poco a poco. Si ya sabemos desde hace tiempo que Rami Malek, conocido por su papel en Mr Robot va a ser el encargado de interpretar a Mercury y, de hecho, ya le pudimos ver en una primera foto promocional la semana pasada, también recientemente se confirmaron los actores que representarán a los miembros restantes de la banda.

.@ItsRamiMalek teased…“I just had my make up, hair and costume tests as Freddie Mercury. Pics coming soon…” We didn't have to wait long. pic.twitter.com/0WGbySiToD

— Queen (@QueenWillRock) September 6, 2017