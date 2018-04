Peter Buck (REM) presenta su nuevo proyecto junto a Joseph Arthur

Todos los que aún echamos de menos a REM hemos tenido una buena noticia hoy, y es que Peter Buck lanzará un disco conjunto con Joseph Arthur el próximo 15 de junio. No se trata de una colaboración nueva, ya que Arthur trabajó con REM a principios de siglo y Buck siempre ha contado con él en sus propios proyectos, aunque no ha sido hasta ahora cuando han decidido componer conjuntamente y lanzarlo de ese modo.

El disco se va a llamar con los apellidos de ambos músicos, Arthur Buck, y ha sido compuesto entre México y Estados Unidos. Ya podemos escuchar una canción que se llama I Am The Moment que además abre el disco, cuyo tracklist puedes ver a continuación:

I Am The Moment

Are You Electrified?

The Wanderer

Forever Waiting

If You Wake Up In Time

Summertime

American Century

Forever Falling

Before Your Love Is Gone

Wide Awake In November

Can’t Make It Without You

Nos encanta ver que los miembros de REM siguen en activo en el mundo de la música.