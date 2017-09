¿Regresarán The Verve en algún momento?

En una entrevista concedida a la NME, el guitarrista de la popular banda británica, Nick McCabe, ha hablado sobre la posibilidad de que pueda darse una reunión de los creadores del Urban Hymns, así como de los 20 años del álbum, de Oasis o de la situación en que se encuentran las guitarras en la música actual.

Sobre la época del Urban Hymns McCabe ha reconocido que la banda siempre ha sido inconsistente en su música, pero que ese momento fue uno de esos en los que todo se cohesiona perfectamente. Por otra parte, según él, las guitarras no están muertas; es más, añade que se las tiene mucho respeto. Aun así, no le parece lo mismo el modo en que la gente aprende a tocar hoy en día, mediante YouTube. También llega a la conclusión de que lo que antes era una cultura para todos los que la rodeaban, ahora se ha convertido en una especie de cambio al que rendir culto.

McCabe ha dialogado también sobre Oasis y lo que fue trabajar con Liam Gallagher: “no fue como trabajar con cualquiera realmente, entró al estudio y lo siguiente que hizo fue estar cantando mientras nosotros tocábamos; fue como, ‘oh, bien! Liam está cantando esto'”. Relacionado con esto, ha equiparado a la banda de los Gallagher y la suya en el sentido de como entienden ambos grupos la música y la pasión con la que la viven. Por cierto, según el es cuestión de tiempo que se vuelvan a juntar los díscolos hermanos de Manchester.

Para terminar, en cuanto a si existe alguna posibilidad de ver de nuevo a The Verve de gira, McCabe ha declarado que no ha conseguido contactar con Richard Ashcroft en el último año, con la intención de hacer algo por el 20 aniversario del disco, pero que si tuvo una charla amistosa con su esposa. Después de eso no ha vuelto a saber de él, insinuando la situación en la que se encuentra la banda ahora mismo.