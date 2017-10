El próximo 25 de octubre, la Sala Apolo contará con la efervescente presencia de la agrupación norteamericana !!! (Chk, Chk, Chk). Después de su exitoso directo en la pasada edición del Primavera Sound, los californianos volverán a la ciudad condal para interpretar los temas de su más reciente álbum Shake the Shudder, lanzado el pasado mes de mayo vía Warp Records, así como grandes clásicos incluidos en álbumes como Myth Takes y Thr!!!er.

La banda ha definido Shake the Shudder como “la mejor manera de decir que menees el culo y te olvides de tus problemas”, y este es el espíritu y la energía con la que la agrupación, liderada por Nic Offer, impregnará todos los rincones de la Sala Apolo. El concierto está previsto para las 20:00, y las entradas pueden ser adquiridas a través de la web del Apolo, a un precio de 22€ (+ gastos de gestión).

Después de una exitosa gira por Estados Unidos, en la que contaron con la agrupación Algiers como teloneros, los !!! ofrecerán varios conciertos en Europa durante Octubre y Noviembre. Además de su presentación en la Sala Apolo, !!! visitará San Sebastián (Intxaurrondo Kultur Etxea, 26 de octubre), Santiago de Compostela (Sala Capitol, 27 de octubre) y Madrid (Sala Joy Eslava, 28 de octubre), para continuar su gira por Portugal y Reino Unido.

Como antesala a este gran directo, disfruta del vídeo del sencillo Dancing Is The Best Revenge y, a continuación, la sorprendente versión de la misma en castellano que han compartido en primicia en Radio3…