Reeditan “Never Mind The Bollocks” de Sex Pistols por su 40º Aniversario

La última vez que se editó el legendario trabajo de los Sex Pistols fue en 2012 en una “colección definitiva” que desde entonces no se ha vuelto a imprimir. Ahora llega una edición de lujo bajo su clásico título Never Mind The Nollocks, Here’s The Sex Pistols con motivo de su 40 aniversario.

Este álbum fue lanzado originalmente el 28 de octubre de 1977 y fue el único álbum de estudio lanzado por la banda. Entonces muchas tiendas se negaron a ponerlo entre sus estanterías. USM/UMC ha anunciado que esta nueva edición Deluxe hará honor a tal fecha y lo publicará el 27 de octubre de este año. La caja en cuestión incluirá un cd con el álbum original y b-sides, otro con tomas descartas y, finalmente, un tercero con material grabado en directo.

Además, esta edición contará con un DVD e imágenes de la banda tocando en varios conciertos y un libro de 48 páginas con textos escritos por el periodista Pat Gilbert y fotos nunca vistas de Bob Gruen, Barry Plummer, John Tiberi y Dave Wainwright.