¿Recuerdas Oldchella? Ojo, que llega Spain Is Different Fest

Tras el éxito cosechado por la primera edición de Desert Trip, el festival que logró reunir el pasado mes de octubre en California a grandes leyendas de la música como The Rolling Stones, Bob Dylan, Paul McCartney, Neil Young, The Who y Roger Waters de Pink Floyd, un gran promotor de nuestro país estaría valorando seriamente la posibilidad de realizar una versión española el próximo mes de otoño.

Según los primeros rumores, las negociaciones entre promotores y Ayuntamiento de Madrid estarían muy cerca de dar sus frutos, y el anuncio oficial es inminente. La versión española del festival, que probablemente se llame Spain Is Different Fest, se celebraría en el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid el próximo mes de septiembre, aprovechando todavía el buen tiempo en la capital.

Los primeros nombres que se barajan para este festival de leyendas de la música española serían Julio Iglesias, Raphael, Duo Dinámico, Marisol, El Puma, Karina, Camilo Sesto y José Luis Perales. Pero eso no es todo, ya que los organizadores quieren sorprender al mundo mostrando la más innovadora alta tecnología que se empleará en este festival, por lo que apostarán por los primeros conciertos encabezados por hologramas en la historia de la música en directo de nuestro país. Por eso, han llegado a un acuerdo con una importante empresa estadounidense para desarrollar unos setlists en directo con hologramas de El Fary, Lola Flores y Rocío Jurado.

Ahora solo nos queda esperar a que el anuncio sea oficial y confirmar el precio de las entradas, que estamos seguros de que no serán precisamente baratas. ¿Quién se apunta a esta gran reunión de leyendas?