Record Store Day 2018: Eventos organizados en Catalunya

Como no podía ser de otro modo, Catalunya también tiene numerosos eventos preparados para celebrar por todo lo alto el Record Store Day. Repasemos algunas de las tiendas de discos que nos alegrarán el día entre conciertos, sesiones, firmas y mucho más.

Empezamos el recorrido por Barcelona, donde Discos Revólver acogerá los conciertos de Zelig a las 17:30 horas y Stay a las 18:30 horas, presentando su single inédito In The Hole que lanzan en un split muy especial con The Slingshots.

En Revólver Records, a las 18 horas comenzará la presentación de la edición especial RSD de La dimensión desconocida de The New Raemon y la posterior firma de discos. Por su parte, Daily Records tiene prevista a las 14 horas una sesión Vermouth y firma de discos de Dr.Calypso. En Decibel será el turno de Joan Queralt & The Seasicks a las 12 horas y Banani a las 17 horas.

BCore no podría faltar a la cita, y tiene una completa programación que arranca a las 10 horas con DJ Patriaraca (Adarce Records), siguiendo a las 11:30 con Dr. Calypso (DJ’s), las 13:30 con Cala Vento (DJ’s), las 17:00 con Da Souza (DJ’s) y finalmente a las 18:30 con La URSS (DJ’s).

En Disco 100, la acción empieza a las 12:15 con Barcelona Bluegrass Band, continuando a las 13:00 con Guido Di Blasi – New Tango Project, 17:30 con Tori Sparks, 18:15 con Fundación Tony Manero y cerrando a las 19:00 con Fernando Alfaro.

Si os acercáis por Ultra-Local Records, a las 11:30 ya estará como DJ Ivana Ray Sing, seguida a las 13:00 por Roller Disco Combo, 14:00 por Jordi Lanuza, 15:00 por Muttura, 17:00 por Wavelet, 18:00 por Cuerdas Fuera DJ, 19:00 por Alberto Montero y 20:00 por DJ Miguelito Superstar.

Por último, la programación de Riff-Raff incluirá las actuaciones de Carlos Cros a las 12:30 horas y Edouard Pernot a las 18 horas.

El Record Store Day también se celebra en Lleida, Reus, Sabadell, Tarragona, Terrassa, Tortosa y Vic

Pero la acción no solo se desarrolla en Barcelona, ya que Grans Records de Lleida ha programado a bandas como The Ruralities, Los Ojos, Lo Pardal Roquer y Stay (haciendo doblete en ambas ciudades) en la sesión de mañana, y Jaume del Guit, Adolf80’s, Pol Foo, Marc Selecta, Ori Moonstomper, Dubte, Ranchero o Sallah en la de tarde.

En Reus, llama la atención la completa agenda de H-Records, con conciertos programados de 10:30 horas hasta las 20:15 horas. Al ser un largo listado, os los dejamos al completo a continuación:

10:30 Helena Wonder 11:00 Juansinaka 11:30 a 13:30 Philatelia Records “Showcase” 11:30 Satrústegui La Leyenda 12:00 Myyck 12:30 Paul Transistor 13:00 Carles Islandia 13:30 Jacq The Rimmel & Zombilio 14:15 Ester & Roger 15:00 Elena & LLuci H-Records 16:00 Julián Stargazer 17:00 Annabel Folch Euler 17:30 Sergi Pumuky 18:00 Anna Titi & Quim Crim 19:00 Tripolar Ana & Juan TMN 19:45 David Scratch Barraso 20:15 Carpio

En Sabadell, Espai Records tendrá a Trau y Oest Trip de 12 a 14 horas y a Moves en formato acústico a las 18 horas.

Si estáis por Tarragona, vuestro lugar es Shiva Music, donde de 11:28 a 14:27 (sí, con esa exactitud) tocarán Mik Zion, Gemma PrimyNapoleon Pincha y The Psychedelic Duo, mientras que de tarde tendremos a The Transistor Arkestra entre las 18:57 y 20:03, tras lo que se producirá la “sesión imprevisible” de Xavi Pallaretti.

La cita en Terrassa será en HDS Collectors a las 18 horas con El Jardín de Fátima, mientras que en Tortosa tendremos a Topdisc programando desde las 10 horas con los siguientes conciertos:

10:00 Moreno Ros DJ

11:00 Fiber 13

12:00 Hito

13:00 Oscar Lanau

17:00 Grupo Salvaje

18:00 Jordi Soulet

19:00 Vinyl Brothers

19:45 Paul Castro

Por último en Vic podremos visitar Martulina Divina Discos con las actuaciones de Matthew McDaid i Roger Usart así como Maria Knight i Mavica.