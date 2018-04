Record Store Day 2018: Eventos organizados en Madrid

¡Madrid es un hervidero en el Record Store Day 2018! Es un día pensado por y para melómanos y vamos a disfrutar de conciertos, sesiones de Dj’s, firmas de discos y otros eventos. ¿Dónde? En las mejores tiendas de discos, las grandes protagonistas de este día. Sin ellas no sería posible esto.

En la ya icónica Cuervo Store (Velarde 13) tendremos unas actuaciones de un nivel sensacional con conciertos de artistas consolidados: el refinado pop de Wild Honey en sesión matinal (12:00h), la personalidad de Maika Makovski (16:00h) y Jonathan Hulten como gran cierre (19:00h).

En Rara Avis (La Palma, 40) apuestan firmemente por sonidos menos convencionales, y vamos a disfrutarlo en sesión doble. 13 Bats (19:30h) comenzarán la tarde con su show, que incluirá firma de discos. Inmediatamente después será Reverendo quien tome el relevo (20:30h) para un show acústico.

Actividades Delia Records

Pero sin duda en Delia Records (Delicias 19) han hecho un enorme trabajo, siendo la tienda con más actividad: hasta siete conciertos. Inaugurarán el escenario los eléctricos No Crafts a las 12:00h, seguidos de Dinamita Brother una hora después y Knights of the Long Grasa a las 14:00h. En el turno de tarde Látigo Mantra serán los primeros a las 17:00h, seguidos de Los Wilds, David Donnier & His Bones a las 19:00h y cerrarán una hora después cierra el ciclo de conciertos de Delia Records Bubble Bones.

Viaje al final de la noche estará a cargo de los platos para amenizar el resto del evento con su selección musical.

Pero además han montado una after party muy interesante en Rock Palace. 3 bandas estarán peleando en directo: Cerdito, Santacruz y The Chickenbackers. Para los platos el cartel será Nestor Nantes, Al Moretti y Manu-mental. Y todo ello hasta las 6 de la mañana. ¡El que no se pase se arrepentirá.

En Liquidator (Dos Hermanas, 22), tienda especializada en música negra podremos escuchar el concierto de The Crepitans! En esta tienda también presentarán una edición única limitada a 500 copias para todo el mundo de un single de Laurel Aitken con dos clásicos en castellano: Perfidia y Mi Vida Sin Tu Amor. Además habrá descuentos especiales en sus producciones, lanzamientos especiales de otras discográficas, cajones con discos gratis y sesiones de Djs. Un día muy completo para vivir la música intensamente.

En Escridiscos (Navas De Tolosa, 4) podremos escuchar a Kike Jambalaya y a Sangui. Nakasha, Babel, Bajo el Volcán, La negra shop, Sun Records y muchas más tendrán ediciones únicas que solo podrán conseguirse durante 24 horas y otras sorpresas que irán desvelando a lo largo del día.