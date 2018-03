Si, los rumores son ciertos: Panic! At The Disco tiene nueva música. Tras unos días con la incógnita de lo que escondía la foto que subió Brendon Urie a sus redes sociales, el día 19 se desvelaba en Cleveland con un showcase muy íntimo en el que anunciaban novedades.

En Crazyminds, ya os presentamos a la nueva bajista que acompañará al cantante durante la presentación de esta nueva música y ahora toca nuevo álbum. Ayer por la tarde, todos los fans recibían las novedades vía Instagram y vía email a través de una pequeña carta firmada por Urie:

“Rezo por todas las personas malvadas que hacen cosas perversas y por todas las personas buenas que hacen cosas buenas todos los días.

Rezo para que mi familia se mantenga segura mientras estoy en la carretera tratando de compartir una experiencia incomparable con un millón de amigos diferentes.

Rezo, pero no a nadie específicamente. Más para mí, suplicando mantenerme positivo, amoroso y de mente abierta.

Medito sobre lo que me preocupa. Las cosas que disfruto, los cambios que quiero ver en el mundo. Las personas que me levantan. La gente que me derriba.

Rezo.

Así que aquí hay algunas oraciones más de parte mía y de mis amigos.

Rezo para que lo disfrutes.

Con amor,

Brendon

Panic! At The Disco”

Verano. Nuevo álbum.

El 22 de junio será la fecha decidida por este para presentar Pray For The Wicked, con el que esperamos que vuelvan a pasar por nuestro país como en 2016 con el lanzamiento de Death Of A Bachelor, con el que lo visitaron después de mucho tiempo.

Dos de los temas ya los podemos escuchar en Youtube: Say Amen (Saturday Night) con vídeo incluido, en el que Brendon defiende la “llave del diablo” de unos ninjas y nos enseña como matar a alguien con un puñado de espaguetis, y (Fuck A) Silver Lining es el otro tema que sólo está en formato de audio.

“Después de estar fuera en Nueva York durante meses haciendo el musical de Kinky Boots, sólo quería pasar el rato en casa cuando volví a Los Ángeles. Estaba tan acelerado que les pregunté a algunos amigos para ir al estudio de mi casa y ayudarme a escribir sobre todas las cosas increíbles que he vivido en los últimos años. Pray For The Wicked es mi ‘gracias’ a nuestros fans y lo más divertido que he tenido al hacer un álbum“ , contaba Urie en un comunicado a la prensa.

El álbum está producido por Jake Sinclair y ya está disponible para reserva. Los primeros en pedirlo antes del 29 de marzo tendrán acceso a la preventa de entradas a la gira estadounidense de este verano que comenzará el 11 de julio en Minneapolis y culminará en Las Vegas el 18 de agosto.

Mientras nosotros esperamos a una gira europea, os dejamos por aquí los títulos de las canciones que estarán dentro de este nuevo álbum y los dos nuevos temas, que siguen con la misma esencia con la que nos enamoraron desde el principio.

Pray For the Wicked:

1. (Fuck A) Silver Lining

2. Say Amen (Saturday Night)

3. Hey Look Ma, I Made It

4. High Hopes

5. Roaring 20s

6. Dancing’s Not A Crime

7. One Of The Drunks

8. The Overpass

9. King Of The Clouds

10. Old Fashioned

11. Dying In LA

Panic! At The Disco – (Fuck A) Silver Lining: https://www.youtube.com/watch?v=aZUopuhqwCM