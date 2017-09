Razzmatazz II ficha a Omar Souleyman para el 18 de noviembre

El festival barcelonés Razzmatazz II celebra aniversario y qué mejor manera de ampliar cartel que con Omar Souleyman que presentará en directo su último álbum hasta la fecha To Syria with love.

El artista se caracteriza por su larga carrera discográfica, siendo el músico con más cantidad de álbumes en directo publicados, quinientos para ser exactos. Souleyman comenzó su carrera en el año 1994 y, para quien no lo sepa, procede de Ras al-Ayin al noreste de Siria y canta sus temas en lengua árabe y kurda. Su carrera se disparó hace ya más de una década al fichar con el sello discográfico norteamericano Sublime Frequiencies y el lanzamiento de su LP Highway to Hassake. Posteriormente publicó álbumes con otras compañías y llegará a Barcelona gracias al sello de Diplo, Mad Decent, con el que lanzó este año To Syria with love.

Sus conciertos se caracterizan por la fiesta que los anima y el día 18 de noviembre con apertura de puestas a las 22:00h deberá hacerlos honor en dicho festival. Actualmente las entradas cuestan 15€ + gastos en las consideradas “precio especial” mientras que las de 20€ + gastos permitirán a os asistentes quedarse en la sesión de clubs siempre y cuando el aforo lo permita.