Rattle confirman una completa gira de siete fechas

Si el nombre de Rattle no te dice nada, déjanos que te presentemos a este dúo inglés formado por Katharine Eira Brown —también en Kogumaza— y Theresa Wrigley —también en Fists—, que empezó como un experimento en el que se centran casi exclusivamente en tocar baterías y más baterías bajo una delicada capa de harmonías vocales y efectos de percusión.

Su música teje y entrelaza post-punk, minimalismo y rock experimental con ritmos torcidos, patrones y contra-melodías. Sus directos son a la vez hipnóticos, monacales y bailables y han sumado seguidores por todo el continente, incluyendo sus recientes giras acompañando a Animal Collective en el Reino Unido y a Julie Ruin por toda Europa.

Por ahora tienen un único disco de debut que ha sido co-editado por I Own You, discográfica de su Nottingham natal, y Upset The Rhythm, sello londinense que ha publicado discos a gente como John Maus, Sauna Youth o No Age.

Ahora, gracias a La Castanya y su asociación con Thread Recordings, llega la primera gira de Rattle en España. Siete conciertos para disfrutar de uno de los grupos más excitantes e inspiradores del underground inglés durante la primavera de este año.

Escucha su disco de debut a continuación y apúntate todas sus fechas en la agenda:

• 29.05 — Barcelona @ Be Good

• 30.05 — Zaragoza @ Arrebato

• 31.05 — Benicarló @ Plug In the Gear

• 01.06 — Madrid @ La Faena II

• 02.06 — Don Benito @ The Rincón Pío Sound

• 03.06 — Pontevedra @ Liceo Mutante

• 04.06 — Oviedo @ Lata de Zinc