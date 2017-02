Ramirez Exposure publicará “Young Is The New Old” el 22 de abril

El músico valenciano Ramirez Exposure publicará su nueva producción discográfica Young Is The New Old, el próximo 22 de abril coincidiendo con el Record Store Day. Se trata de un trabajo autoeditado que contará con la distribución de Munster Records.

La grabación de Young Is The New Old tuvo lugar en mayo de 2016 en Nueva York y Nueva Jersey, bajo la producción de los estadounidenses Marc Jonson (uno de los ídolos de Ramirez, autor del álbum de culto “Years”, de 1972) y Ken Stringfellow, así como con las colaboraciones de Richard Lloyd (Television) y Brian Young (The Jesus And Mary Chain, Fountains Of Wayne).

Sobre la elaboración de este disco, Ramirez destaca la participación de Marc Jonson, con quien giró por España en julio de 2016: “Grabar con él ha sido un viaje completamente anacrónico. Siente la música pop de una manera muy concreta y fidedigna porque ha vivido esa época muy en serio, mientras que yo no dejo de ser como un niño bastante perdido jugando con material del pasado.”

Respecto al sonido de Young Is The New Old, apunta que “está muy influenciado por la música de los 50, 60 y 70, claramente inspirado en las legendarias producciones de Phil Spector y su ‘wall of sound’, así como en el buen rollo que causaban las canciones de George Harrison o Brian Wilson”.