Radiohead comparte tres nuevos vídeos de conciertos en Italia, Polonia y Holanda

Si estáis aburridos y no tenéis planes para esta tarde de domingo, Radiohead ha subido de forma oficial los vídeos de sus actuaciones en tres grandes festivales europeos. El primero y más lejano en el tiempo es su actuación del 16 de junio de 2016 en el I-Days Festival de Italia, seguido de fechas más recientes como el Best Kept Secret Festival en Holanda el pasado 18 de junio y su actuación en el Open’er Festival de Polonia el 28 de junio.

Una buena oportunidad para ver cómo han sonado en directo las canciones de A Moon Shaped Pool y los himnos contenidos en OK Computer ahora que la banda de Oxford ha estado celebrando el 20° aniversario de su gran obra maestra.

De lo que no existen grabaciones es de su reciente y polémico concierto en Israel, que les valió críticas por parte de numerosos sectores y compañeros músicos, a las que Thom Yorke y compañía respondieron siguiendo adelante con el concierto y, además, ofreciendo el setlist más largo que se recuerda en los últimos años.

Una buena oportunidad de disfrutar del directo de Radiohead ahora que sabemos que la banda no dará más que unos pocos conciertos el año que viene mientras sus miembros se dedican a sus respectivos proyectos en solitario.