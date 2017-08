Una de las cosas que más nos gustan en el mundo de la música es cuando se unen en un mismo proyecto varios talentos indiscutibles y forman una súperbanda. Ese es el caso de Prophets Of Rage, el grupo formado por músicos de Rage Against The Machine, Public Enemy y Cypress Hill ha compartido un nuevo adelanto de su próximo disco que verá la luz en Septiembre.

El nuevo tema que lleva por título Radical Eyes se une a Living On The 110 que el grupo ya presentó fechas pasadas, y que continúa con la línea reivindicativa de todos su componentes. En palabras de Chuck D, “Occidente creó muchas estructuras y estereotipos. Los puntos de vista opuestos y los movimientos se ven como radicales en lugar de movimientos diversos”, y continúa, “Radical Eyes es la lente a través del cual todo se ve, cualquier movimiento de oposición se contempla como un radicalismo”.

Sobre su nueva banda el líder de Public Enemy ha comentado que “la música que hacemos es un pasaporte para el mundo …“ y en su debut en directo dentro del Opener Festival en Polonia Prophets Of Rage afirmaron, “estamos aquí para hablar sobre la injusticia y contra ella”. No cabe duda que es toda una declaración de intenciones.

Así pues apunta la fecha del 15 de Septiembre, ese día verá la luz el disco homónimo de Prophets Of Rage, una Superbanda con mayúsculas.