Ración doble de Placebo, que confirman nueva fecha en Barcelona

Para los despistados que se quedaron sin entradas para su concierto el 27 de abril en Razzmatazz, Placebo nos deleita con otra fecha, sí sí, como lo lees, han decidido una nueva fecha ante el sold out, será el 26 de abril en esta misma sala. Atentos mañana, las entradas salen en la pre-venta exclusiva del grupo a partir de las 10 am y sólo durante 24h, la venta general en cambio será el viernes 13, a partir de las 10 am.

No hace falta recordar que el pasado 7 de octubre lanzaron A Place For Us To Dream y un EP con temas inéditos Life Is What You Make It, de aquí esta visita a España que tanto nos gusta.

Serán dos noches inolvidables para todos los fans de la banda y es que el propio líder de la banda, Brian Molko, ha prometido que harán un repaso a toda su trayectoria desde sus comienzos hasta el día de hoy: “Podríamos decir que hay canciones que juré nunca volvería a tocar. Creo que ha llegado el momento de ofrecer a nuestros fans canciones que siempre han querido escuchar. Han sido siempre muy pacientes con nosotros y no sólo queremos ceñirnos a tocar nuestros éxitos, sino también a temas que llevábamos años sin tocar. El tour 20 Aniversario creo que es el momento perfecto para hacerlo. Esa es nuestra intención. Este tour es para esos fans, para darles la oportunidad de revivir mucho material de nuestros inicios. Así que, si quieres vernos tocar temas como ‘Pure Morning’ o ‘Nancy Boy’, que por ejemplo llevamos unos 10 años sin tocar y puede que no volvamos a tocar… lo mejor que puedes hacer es venir a los conciertos! Tendremos además muchas más sorpresas!”.