El grupo estadounidense R.E.M. ha anunciado que volverá a lanzar su famoso álbum Automatic For The People como forma de celebrar el 25 aniversario del trabajo, estrenado por primera vez en el año 1992.

Automatic For The People cuenta con hits como Everybody Hurts o Man On The Moon, y supone uno de los álbumes más conocidos de la banda, con más de 18 millones de copias vendidas.

La reedición de este álbum verá la luz el día 10 del próximo mes de noviembre, y saldrá a la venta en diferentes formatos. Además del álbum reeditado, R.E.M. incluirá un segundo disco con el concierto que la banda tocó en 1992 en el 40 Watt Club de Athens, Georgia; un tercer disco con demos inéditas de las sesiones de grabación del álbum; y un blu-ray con otras mezclas del disco, vídeos y canciones.

Por ahora, la banda ha compartido una de las demos hasta ahora nunca publicadas de las sesiones de estudio de la banda: Mike’s Pop Song, que suena así:

El álbum ya puede encargarse, por adelantado, a través de distintas plataformas en la página web de la banda.