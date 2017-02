Quique González viaja a Dublín y Londres con Rock Sin Subtítulos

Después de triunfar a nivel nacional y ser reconocido como autor de uno de los mejores discos nacionales del año 2016 para multitud de publicaciones, entre ellas la nuestra, Quique González, acompañado como siempre por Los Detectives, se dispone a presentar su Me mata si me necesitas en dos citas europeas, la primera el 17 de febrero en Dublín (The Grand Social) y al día siguiente, 18 de febrero, en Londres (Scala) en un minitour europeo organizado por Rock Sin Subtítulos.

Una oportunidad magnífica para repasar la amplia discografía del autor que arrancase allá por 1998 con su debut, Personal, al que siguieron trabajos tan recordados como Salitre 48 (2001), Pájaros mojados (2002), Kamikazes enamorados (2003), La noche americana (2005), Avería y redención (2007), Daiquiri Blues (2009), Delantera mítica (2013) y, como no, este último Me mata si me necesitas que presentará en directo más allá de nuestras fronteras.

Las entradas ya están a la venta aquí.