¿Quién es el último confirmado del Mad Cool Festival?

Aunque ayer todo indicaba que el cartel quedaría cerrado tras las últimas confirmaciones, parece que algún detalle de última hora impidió dar el último chispazo. A día de hoy seguimos sin saber quién es ese cuarto nombre a ciencia cierta, lo cual alimenta si sabe más la incertidumbre.

Muchos asistentes albergan la posibilidad de que bandas de primer orden como Arcade Fire o Radiohead pudieran ser la traca final, pero, tras estudiar sus agendas, sería algo improbable. Lana del Rey era una firme candidata pero finalmente no ha dicho ninguna fecha, tan siquiera la de su nuevo disco.

Por la noche se alimentó el rumor de que pudiera ser Jet, banda que vivió sus años dorados en los años 2000 y que por el momento, parece seguir viviendo de los beneficios que le debe dar el clasicazo Are you gonna be my girl?

Las quinielas se rendían, pero hoy, gracias a dos anuncios, uno por parte de M80 Radio donde han adelantado que sería un líder de una banda que vendría en solitario y otro, el anuncio de algunas fechas por Europa de Eddie Vedder, vocalista principal de Pearl Jam, en el mes de junio, han hecho que se crucen ambas variables. ¿Será la última y por tanto brillante confirmación del Mad Cool Festival?

Ansiosos estamos de poder despejar la variable a tanta intriga que nos tiene en vilo hace ya casi un día. Lo que sí podemos afirmar es que les ha quedado un cartel brillante y casi inusual para una segunda edición.