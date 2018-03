La empresa iHeart Media, matriz de iHeart Radio, ha anunciado que se declara en bancarrota. Estamos hablando de la empresa de radiodifusión más grande de Estados Unidos, con un total de 850 estaciones en todo el país. En un comunicado de prensa, la empresa ha anunciado un acuerdo con sus acreedores para reestructurar más de 10 billones de dólares de una deuda que asciende a 20 billones.

Además, han anunciado que iHeart Media continuará operando “como una compañía mundial de medios, entretenimiento y datos multiplataforma líder”. El comunicado parece minimizar el impacto de la bancarrota en el ámbito de la comunicación, no así en el laboral, ya que la empresa contaba con un total de 14.300 empleados desde 2016.

iHeart Media, un gigante de los eventos

También es preciso recordar que iHeart Media tenía a su cargo numerosos eventos, entre los que se encontraban los Premios de Música iHeart Radio, otorgados entre otros a Imagine Dragons (mejor álbum y mejor artista de rock alternativo), o Portugal. The Man (mejor canción por Feel It Still).