Queens Of The Stone Age anuncian concierto en Barcelona

Si vives en Barcelona y no llevabas nada bien que Queen of The Stone Age actuasen en el Mad Cool Festival de Madrid y no tuviese prevista visita alguna a la Ciudad Condal, hoy te vas a llevar una enorme alegría. La banda liderada por Josh Homme ofrecerá un concierto muy especial en Barcelona el día 11 de julio en la sala Razzmatazz, donde repasarán las éxitos de su longeva y exitosa carrera y su último trabajo titulado Villains.

Las entradas salen a la venta mañana 17 de mayo a las 10 horas al precio de 40 € más gastos. Se trata de una magnífica oportunidad de disfrutar del directo de una de las bandas más importantes del momento en un formato casi único, ya que pocas veces se puede ver a Queens of the Stone Age en una sala con aforo para tan solo 2.000 personas.

Por tanto, estate preparado para hacerte con una entrada mañana, ya que nos vemos imaginar que volarán y tocará ser muy rápidos.