Queens of the Stone Age, uno de los grupos más potentes e infalibles del rock es la primera confirmación de Mad Cool Festival 2018. La banda californiana, liderada por el carismático Josh Homme, vuelve a Madrid tras nueve años de ausencia con disco nuevo bajo el brazo: Villains, producido por Mark Ronson.

En este LP (el octavo en su carrera) convergen el lado más sexy y oscuro del rock and roll que se mezcla con su habitual impronta stoner. Cabe destacar el fabuloso momento que vive Homme como vocalista: todo un ejemplo de madurez y buen gusto del que las nuevas generaciones deberían aprender.

Fundados en 1996 en Palm Desert, tras la separación de los legendarios Kyuss, Queens of The Stone Age llevan más de 20 años tejiendo la historia del rock and roll contemporáneo. Un genero del que podremos disfrutar durante su show en Mad Cool Festival 2018.

Aquí os dejamos una de las canciones de su último trabajo, The Way You Used To Do: