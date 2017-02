Queens of the Stone Age dan pistas sobre su esperado nuevo disco

Tras meses de rumores, declaraciones de miembros de la banda y compañeros en otros proyectos, todo indica que estamos más cerca de escuchar un nuevo disco de Queens of The Stone Age. Sin duda, estaríamos ante uno de los lanzamientos discográficos más esperados de este año 2017, y es que Josh Homme y compañía no nos ofrecen nuevo material desde …Like Clockwork en 2013.

Aun así, debemos ser prudentes, ya que la información nos sigue llegando con cuentagotas, y no sería la primera vez que se retrasa este lanzamiento. Por el momento, nos tenemos con confirmar con una serie de publicaciones en Instagram en las que la banda nos muestra sus instrumentos y equipamiento de grabación, así como una lista de posibles nombres de canciones. ¿El tracklist del álbum, tal vez?

Veremos si Josh Homme hace hueco en su agitada agenda de colaboraciones y encuentra hueco para su grupo principal. Desde luego, estamos deseando escucharles de nuevo, y si además se deciden a visitarnos en alguna ocasión, mejor aún.

… A photo posted by QOTSA (@queensofthestoneage) on Feb 6, 2017 at 8:05pm PST

A photo posted by QOTSA (@queensofthestoneage) on Feb 6, 2017 at 8:27pm PST

A photo posted by QOTSA (@queensofthestoneage) on Feb 6, 2017 at 8:27pm PST