Queens Of The Stone Age avisan que “la maldad ha llegado” en su nueva canción

La maldad ha llegado, o al menos eso afirman Queens of The Stone Age en su último single, The Evil Has Landed, con el que nos siguen presentando su inminente nuevo disco, Villains, que llegará el 25 de agosto en lo que se presume como uno de los principales lanzamientos de este verano.

Josh Homme y compañía dan muestra de su blues rock más enérgico y de cómo son uno de los grupos con mayor músculo del rock de guitarras actual.

Lo que está aún por descubrir es cuáles son estos villanos o estos malvados a los que se está refiriendo Queens of the Stone Age con tanta insistencia en los títulos tanto de su disco como de sus canciones. Nos podemos hacer una idea de por dónde van los tiros, pero las bandas tampoco ha querido dar nombres concretos. Quizá el próximo 25 de agosto, cuando podamos escuchar el disco al completo, tengamos las respuestas.