Imprescindibles de la semana: Courtney Marie Andres, Triángulo de Amor Bizarro…

Se abre la veda para dejar constancia de los mejores lanzamientos de la semana para que tú, querido lector, tengas entretenimiento durante este primer fin de semana de Semana Santa. Tenemos para todos los públicos: los que busquen una banda sonora ideal para disfrutar del mal tiempo que sigue azotando nuestro país y los que se enfrenten a la noche y la clandestinidad. Pasen y vean.

Courtney Marie Andrews – May Your Kindness Remain

Últimamente la escena del folk rock femenino está poblado de nombres que apuestan por atacar con guitarras directas (Angel Olsen, Soccer Mommy o Anna Burch por nombrar algunas recientes). Sin embargo, en el otro extremo tenemos esas voces delicadas que apuestan por los remansos de paz, lo delicado y la belleza, atrayendo a escena algún que otro momento de éxtasis para sorprender al oyente. Aquí entraría Courtney Marie Andrews, que con May Your Kindness Remain pone continuación a una fantástica carrera con publicaciones tan notables como On My Page o Honest Life. Publica Loose Music y se puede adquirir la edición física en el siguiente enlace.

Jack White – Boarding House Reach

Qué decir de Jack White que no se haya dicho ya. El gran músico, guitarrista y productor de Detroit publica su tercer álbum en solitario, el cual antecedió con adelantos de todo tipo: desde un corte más gospel romántico a otro que parecía una jam session rockera y electrizante. Boarding House Reach fue presentado como un álbum para ser escuchado en cualquier momento del día, lleno de momentos bizarros. Seguro que el nuevo estreno del ex-White Stripes sorprende. Publica Third Man Records.

Preoccupations – New Material

Tras haber sido Viet Cong y estrenado un fantástico EP debut, los canadienses pasaron a ser Preoccupations. Vinieron para quedarse hace dos años con un álbum homónimo donde exploraban el post-punk más oscuro, los pasajes ambient y el detalle electrónico que proporcionaba ligereza a su mezcla. New Material viene para reforzar su fórmula. Esta vez producidos por Justin Meldal-Johsnon, quien ha trabajado con M83 y Wolf Alice, todo parece apuntar que nos encontraremos con unos Preoccupations más accesibles. Publica Jagjaguwar.

Dropkick – Longwave

Desde Escocia e influenciados por el sonido de grupos bandera del jangle pop y las melodías luminosas, tenemos el nuevo álbum de Dropkick. Longwave está conformado por once temas de carácter tranquilo que nos permiten reconciliarnos con el mundo que nos rodea. Se trata de una banda prolífica (14 álbumes en apenas 10 años) de cuyo último álbum la crítica dice es lo mejor que han hecho hasta la fecha. En una escucha rápida es imposible negar esta evidencia, pero mejor que lo averigüe cada uno por su cuenta. Publica Pretty Olivia Records y se puede comprar el trabajo aquí.

Triángulo de Amor Bizarro – Gatopardo

Después de haber firmado aquel Salve Discordia que les valió el premio MIN a mejor álbum y a la mejor producción a Carlos Hernández, los gallegos han vuelto a encerrarse en el estudio para confeccionar las cuatro canciones que componen este Gatopardo, un EP donde dejan algo de lado el ruidismo pero sin perder un ápice de la energía y las letras tan características del grupo. Publica Mushroom Pillow y vuelven a estar producido por Carlos Hernández.

The Loud Residents – The Last Teenage Party

Hace un par de años, The Loud Residents ocuparon la portada de la Mondo Sonoro y se dedicaron a ganar concursos gracias a esa mezcla de rock algo emo, algo emotivo, 100% garajero y adrenalítico. Pero no ha sido hasta ahora, tres años después de la publicación de su EP debut, que no han confeccionando su puesta de largo. Llega The Last Teenage Party, el trabajo donde buscan abrirse un hueco en el panorama nacional del rock de guitarras y pogos. Vienen de Málaga, les produce Raúl Perez en La Mina y publica en vinilo Family Spree Recordings, puedes adquirir una copia aquí.