¿Publicará La Casa Azul dos discos en menos de un año?

La cabeza visible de La Casa Azul, Guille Milkyway, contestó recientemente a través de sus redes sociales de forma orientativa a un usuario acerca de las fechas de publicación de nuevo material y del próximo disco de la formación. Su contestación no sólo dio respuesta sobre el nuevo álbum planificado para este 2018 (que se titulará La Gran Esfera)… sino también para el que será su sucesor.

Y es que, como confirma el cantante de la banda, después de verano (aproximadamente por el mes de octubre) verá la luz el nuevo disco de La Casa Azul, La Gran Esfera, el cual sucederá a La Polinesia Meridional (2011) como trabajo de estudio.

Pero no sólo eso, sino que también afirma que se compromete a que el siguiente álbum del que se publique en 2018, de La Gran Esfera, verá la luz en un periodo temporal menor de un año, por lo que hay que empezar a considerar la opción de que en 2019 tengamos todavía más nuevo material del proyecto de Guille Milkyway.

no m'agobia gens. sortirà després de l'estiu, probablement a l'octubre. dit això, entre aquest i el següent prometo un impass de no més d'un any.

— Guille Milkyway (@guillemilkyway) June 9, 2018