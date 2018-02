Public Image Ltd celebrarán sus 40 años por todo lo alto

John Lydon, cantante de los Sex Pistols, comenzó poco después de la separación del grupo de punk su otra formación más representativa. Public Image Ltd han anunciado un dispendio importante para celebrar el 40 aniversario de la irreverente banda británica.

Este año se cumplen 40 años del debut de PiL. First Issue supuso en 1978 la primera piedra del proyecto de John Lydon. Pioneros del sonido post punk, Public Image Ltd se embarcarán en una gira para celebrar sus cuatro décadas de historia. Este tour recorrerá Reino Unido, Europa y Japón.

Entre las fechas ya anunciadas no se encuentra ninguna en España. Tampoco se aprecia una intención de cruzar el charco en dirección a Estados Unidos. Aunque, si que es cierto, que hay muchos huecos en su calendario de conciertos. En especial durante el mes de julio.

To celebrate their 40th Anniversary, PiL are pleased to announce The Public Image is Rotten UK/Europe & Japan Tour. See https://t.co/yPYW5iLk4P for dates and pre-sale info.

Further PiL activity includes the release of a career–spanning box set and a documentary of the same name. pic.twitter.com/GBuJRFaVEp

— Public Image Ltd (@pilofficial) February 22, 2018